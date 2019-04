Busunglück auf Madeira : „Man kann nichts tun, man kann nur weinen“

Düsseldorf Nach dem Busunfall auf Madeira mit 29 Toten ist die Ursache weiter unklar. Die ersten Angehörigen von Opfern aus Deutschland reisten am Freitag auf die portugiesische Insel.

Unter den Opfern des Busunglücks auf Madeira sind nach Angaben aus Polizeikreisen auch viele Bürger aus NRW. Auf der Passagierliste stünden mehrere Menschen aus dem Rhein-Erft-Kreis, hieß es. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür am Freitagnachmittag noch nicht: Ob die Nordrhein-Westfalen zu den 29 Toten oder 27 Verletzten zählten, ist bisher nicht bekannt. Bis zum Freitagabend waren noch nicht alle Opfer identifiziert. Auch sollten zunächst die Angehörigen verständigt werden, bevor die Öffentlichkeit unterrichtet wird.

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte mitgeteilt: „Wir müssen davon ausgehen, dass bei diesem schweren Unglück auch Menschen aus Nordrhein-Westfalen zu Schaden gekommen sind.“ Er drückte den Angehörigen sein Mitgefühl aus, ebenso wie Landtagspräsident André Kuper (CDU).

info 2017 kamen 1,4 Millionen Touristen nach Madeira Insel Madeira liegt im Atlantik, ungefähr 700 Kilometer entfernt von der afrikanischen Küste. Die „Blumeninsel“ gehört zu Portugal und gilt als Wanderparadies.

Tourismus 2017 kamen mehr als 1,4 Millionen Besucher, je 20 Prozent davon aus Deutschland und Großbritannien. Bei den World Travel Awards 2017 wurde Madeira als „bestes Inselreiseziel der Welt“ ausgezeichnet.

Der Reisebus mit Dutzenden deutschen Urlaubern war am frühen Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Ort Caniço nahe Funchal von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war einen Abhang hinunter auf ein Haus gestürzt. Die Gruppe wollte zum Abendessen nach Funchal und hatte gerade erst das Hotel verlassen, als der Unfall geschah.

Die noch im Krankenhaus liegenden 14 Deutschen sollen frühestens am Samstag in die Heimat zurückgebracht werden. Das Krankenhaus empfehle, dass eine Rückkehr nicht schon am Freitag erfolge, sagte Miguel Reis von der Klinikleitung des Hospitals Dr. Nélio Mendonça in der Hauptstadt Funchal auf einer Pressekonferenz. Neben den Deutschen wurden auch zwei Portugiesen weiter stationär behandelt. Der Zustand aller sei „stabil“. Zwei der Verletzten lagen demnach aber noch auf der Intensivstation.

Vom Auswärtigen Amt hieß es, ein Flugzeug der Bundeswehr stehe für die Rückkehr der Verletzten bereit. Es werde eingesetzt, wenn ihre Heimreise sinnvoll und möglich sei. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verletzten, die transportfähig sind, nach Hause zu bringen“, hatte Bundesaußenminister Heiko Maas nach einem Besuch auf Madeira am Donnerstagabend gesagt. Maas war dazu mit Medizinern der Bundeswehr und des Auswärtigen Amts an den Unglücksort gereist.

Leichtverletzte könnten hingegen umgehend die Heimreise antreten, erklärte der Reiseveranstalter trendtours: „Wir haben für unsere Gäste ausreichend Flugkontingente organisiert, so dass jeder auf eigenen Wunsch nach Hause reisen kann.“ Die Behörden und trendtours wollten die Betroffenen „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ nach Deutschland ausfliegen und sie dort mit ihren Angehörigen zusammenbringen.

Erste Angehörige sind auf dem Weg nach Madeira, wo sie dem Reiseveranstalter Trendtours Touristik zufolge von Fachkräften in Empfang genommen und unterstützt werden.

Die Ursache des Busunglücks war am Freitag weiter unklar. Augenzeugen zufolge könnte das Unglück auf ein Bremsversagen zurückgehen. Der Bus sei immer schneller geworden, während der Fahrer verzweifelt versucht habe, zu bremsen, hatten Augenzeugen erzählt. Dabei prallte der Bus auch gegen eine Betonwand. Fast alle Passagiere seien aus dem Bus herausgeschleudert worden, wird der Koordinator der Notfalldienste, António Coelho, zitiert. „Nur fünf Menschen, darunter der Fahrer, waren beim Eintreffen der Rettungsteams im Bus.“ Wahrscheinlich hätten sie keine Sicherheitsgurte angelegt, so Coelho. „Man kann nichts tun, man kann nur weinen“, sagt eine Augenzeugin, die von der Straße aus tief bewegt auf den Unglücksort blickt. Viele, die danebenstehen, haben ebenfalls Tränen in den Augen.

Trendtours bezeichnete die portugiesische Busfirma als verlässlichen Partner: „Laut den uns vorliegenden Informationen war der sechs Jahre alte Bus Ende Januar 2019 zur Inspektion und hat im Rahmen dieser Inspektion eine gültige Zulassung bis Februar 2020 erhalten.“ 51 Fahrgäste waren trendtours-Touristen.

In ganz Portugal gilt eine dreitägige Staatstrauer zum Gedenken an die 29 Todesopfer.Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa legte am Freitag auf der Atlantikinsel am Unfallort einen Kranz nieder und hielt eine Schweigeminute für die Opfer ab. Zudem will er sich mit Überlebenden des Unglücks treffen.

