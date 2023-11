Bedrohungen, Beschimpfungen, körperliche Angriffe Viele Lehrkräfte erleben an NRW-Schulen Gewalt

Ein aktueller und drastischer Fall einer gezielten Attacke geschah am Donnerstag, 9. November, an einem Berufskolleg in Essen. Ein junger Mann betrat einen Klassenraum, sprach den Lehrer darin mit Namen an und sprühte ihm einen Reizstoff ins Gesicht, die Polizei geht von Pfefferspray aus. Der Lehrer erlebte einen Angriff am Arbeitsplatz und mutmaßlich wegen seines Jobs.