Verurteilter Gewalttäter Landtag ergreift Maßnahmen gegen Mitarbeiter von AfD-Abgeordnetem

Ein AfD-Landtagsabgeordneter beschäftigt einen Mitarbeiter, der wegen einer antisemitischen Gewalttat verurteilt worden ist. Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen habe deswegen hausrechtliche Maßnahmen gegen den Mitarbeiter erlassen, wie ein Sprecher am Donnerstag in Düsseldorf auf Anfrage mitteilte. So darf der Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten nur noch wenige ausgewählte Bereiche des Landtagsgebäudes betreten. Vor jedem Zutritt soll eine Personenkontrolle erfolgen.