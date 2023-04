Verfassungswidriges Sondervermögen SPD und FDP wollen Verfassungsklage wegen NRW-Haushalt einreichen

SPD und FDP hatten immer wieder verfassungsrechtliche Zweifel an dem Sondervermögen geltend gemacht. Am Montag soll die Klage nach dpa-Informationen bei einer Pressekonferenz der beiden Fraktionen vorgestellt werden. Beim Verfassungsgerichtshof war sie am Freitag laut einem Sprecher noch nicht eingegangen.