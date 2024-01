Entscheidung in Karlsruhe Verfassungsurteil zur Parteienfinanzierung befeuert Debatten um AfD

Auch ein Verbotsverfahren käme erst infrage, wenn der Verfassungsschutz die gesamte Partei als verfassungsfeindlich einstufen würde. Es sei aber eine politische Entscheidung, wie man in diesem Fall reagieren würde, so Achtermeyer. „Deshalb brauchen wir nicht später, sondern jetzt eine gesellschaftliche Debatte: Sollten wir eine Partei verbieten, wenn sie in Gänze als gesichert rechtsextrem gilt? Meine Antwort ist: ja“, so Achtermeyer. Er sieht seine Haltung auch durch die zahlreichen Demonstrationen bestätigt, die es derzeit bundesweit gibt: „Die Menschen gehen gegen die AfD auf die Straße, weil es dringend notwendig ist.“ Das Urteil aus Karlsruhe sei ein sehr gutes Signal. Aber auch für einen Finanzierungsausschluss müsse die Partei zuvor als verfassungsfeindlich beurteilt werden. „Und trotzdem könnte die AfD dann weiter an Wahlen teilnehmen“, so Achtermeyer.