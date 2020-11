Sonntagsruhe : Verdi klagt gegen Sonntagsöffnung

Shoppen auch am Sonntag. Foto: dpa/Gero Breloer

Düsseldorf Die Gewerkschaft will den Passus in der Corona-Schutzverordnung kippen. Das NRW-Gesundheitsministerium gibt sich selbstsicher, dass die Regelung vor Gericht bestand haben wird.

Verdi will die von der Landesregierung zugelassenen weiteren verkaufsoffenen Tage im Advent und am 3. Januar kippen. Wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte, hat sie gegen den entsprechenden Passus in der Corona-Schutzverordnung Klage vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster eingereicht. „Sonntagsöffnungen führen nicht zu einer Entzerrung von Kundenströmen, sondern zu einer Konzentration auf das Wochenende“, sagte die Verdi-Vorsitzende von Nordrhein-Westfalen, Gabriele Schmidt, zur Begründung.

Verdi hatte bereits mehrfach in Städten verkaufsoffene Sonntage gerichtlich verbieten lassen. Während Vertreter der evangelischen Kirchen in NRW erklärten, zwei offene Adventssonntage hätten gereicht, sagte Antonius Hamers, Chef des Katholischen Büros in NRW, mit Blick auf die Ausnahme-Öffnungen in der Adventszeit: „Wir halten das für tolerabel, weil es hier nicht um bloßes Gewinnstreben geht, sondern um wirtschaftliche Existenzen und Arbeitsplätze.“