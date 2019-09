Oberverwaltungsgericht Münster : Polizei darf keine Fotos von Demos veröffentlichen

Einsatzkräfte der Polizei vor Beginn einer Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz. (Archivbild September 2018). Foto: dpa/Jan Woitas

Münster Die Polizei in NRW darf nicht länger Fotos von Demonstrationen oder Versammlungen für die eigene Öffentlichkeitsarbeit machen und in den Sozialen Medien veröffentlichen. Das hat am Dienstag das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden.

Damit wurde eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen bestätigt.

Das Land war am OVG gegen das Urteil aus der Vorinstanz in Berufung gegangen. Das Erstellen von Fotos durch Polizeibeamte sei ein Eingriff in das Versammlungsgrundrecht, begründete das OVG die Entscheidung zu einer Demonstration im Mai 2018 in Essen. Solche Aufnahmen können sich grundsätzlich auf das Verhalten der Teilnehmer auswirken, weil sie einschüchternd oder abschreckend wirken könnten. „Wir haben für solche Aufnahmen keine gesetzliche Grundlage gefunden“, sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Beimesche.

Der Kläger Christian Baumann (r.) sitzt vor der Verhandlung mit seinem Anwalt Jasper Prigge im Sitzungssaal des Oberverwaltungsgerichtes. Foto: dpa/Guido Kirchner

Das Urteil betrifft nicht das Fotografieren und Erstellen von Videos zur Gefahrenabwehr, falls sich zum Beispiel Gewaltbereite unter die Demonstranten mischen. In Textform und mit Symbolbildern dürfe die Polizei weiterhin informieren (Az.: 15 A 4753/18).

Da es bislang keine höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Frage gibt, hat das OVG in Münster Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen.

(siev/dpa)