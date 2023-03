Verwaltungsgericht begründet Urteil AfD-Mitgliedschaft ist Grund für Waffenentzug

Aufgrund der Neufassung des Waffenrechts reiche „die bloße Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung beziehungsweise der entsprechende tatsachenbegründete Verdacht“ für eine Einstufung als unzuverlässig aus. Schalley war zudem in der Jungen Alternative, die ebenfalls ein Verdachtsfall ist. Auch leitete Schalley 2016 in Leverkusen die Gründungsversammlung des als erwiesen verfassungsfeindlichen Vereins Publicatio, der das als gesichert rechtsextremistisch geltende Arcadi-Magazin herausgibt. Dieses wiederum wirbt mit dem Logo „mit freundlicher Unterstützung von ,Ein Prozent.de‘“, einem Verein, der ebenfalls verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen soll und enge Verbindung zur Identitären Bewegung pflegt. Schalley habe „Ein Prozent“ durch Auftritte etwa in einem Podcast unterstützt. Der Kläger habe sich weder von Publicatio, noch von „Ein Prozent“ distanziert, obwohl ihm die Kammer ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben habe.