Ursula Heinen-Esser wird neue NRW-Umweltministerin

Düsseldorf Die Kölner CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser wird neue Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen. Das erfuhr unsere Redaktion aus Unionskreisen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird die Personalie am späten Mittag bekannt geben. Heinen-Esser wird damit Nachfolgerin von Christina Schulze Föcking, die nach mehreren Affären vor wenigen Tagen zurückgetreten ist. Unter anderem hatte die CDU-Politikerin die Öffentlichkeit in dem Glauben gelassen, Opfer einer Hacker-Attacke gewesen zu sein, als sie selbst bereits wusste, dass hinter dem vermeintlichen Angriff in Wahrheit wohl nur ein Bedienfehler steckte.