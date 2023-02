Marode A45-Brücke Untersuchungsausschuss zu Brückendesaster kommt

Das Problem ist längst nicht nur auf die A45 beschränkt. Erst am vergangenen Freitag hatte Krischer erklärt, das Land wolle in diesem Jahr an Landes- und Bundesstraßen 67 Brücken neu bauen, sanieren oder Instandhaltungsarbeiten an ihnen durchführen. Das wären drei mehr als im vergangenen Jahr. Dem gegenüber steht ein gewaltiger Sanierungsstau. Insgesamt sind derzeit fast 300 Brücken in der Zuständigkeit des Landes marode: 205 Stück müssen komplett abgerissen und neu gebaut werden. 22 weitere sollen verstärkt werden, das bedeutet: Auch sie sind längerfristig voraussichtlich nicht zu retten. 69 Stück müssen instandgesetzt werden. Die Kosten für all das schätzt das Land auf 1,8 Milliarden Euro.