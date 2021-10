Forderung der Opposition : Untersuchungsausschuss soll im Flutgebiet tagen

Düsseldorf Die SPD verlangt, dass der Untersuchungsausschuss nicht nur im Landtag zusammentritt, sondern zu den betroffenen Menschen geht. Für den Auftakt schlägt ihr Obmann den Ort Stolberg vor.

Bei der konstituierenden Sitzung des Untersuchungsausschusses am vergangenen Freitag hatten SPD und Grünen beantragt, der scheidende Ministerpräsident Armin Laschet, sein Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, sowie die Minister Hendrik Wüst (Verkehr), Ina Scharrenbach (Kommunales), Herbert Reul (Inneres) und Ursula Heinen-Esser (Umwelt) müssten als Zeugen vernommen werden. Daneben wollen die Abgeordneten den Wetterexperten Jörg Kachelmann anhören, der beim Kurznachrichtendienst Twitter Aussagen angezweifelt hatte, das Starkregen-Ereignis sei nicht vorhersehbar gewesen. Entsprechend hätte man die Menschen vorwarnen können. Auch die britische Professorin Hannah Cloke von der University of Reading, die maßgeblich am Aufbau des Europäischen Warnsystems Efas beteiligt war, soll geladen werden. Zudem der Katastrophenschutz-Experte Christoph Gusy von der Universität Bielefeld. Zudem forderte die Opposition mit einer zweiwöchigen Frist umfangreiche Akten und Kommunikationsdaten an.