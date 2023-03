A45-Brückendebakel Untersuchungsausschuss auch zu Wahlkampfzwecken

Die 18. Legislaturperiode des nordrhein-westfälischen Landtags ist noch nicht einmal ein Jahr alt und doch gibt es schon den dritten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (Pua). SPD und FDP stellten am Dienstag ihren Antrag für einen Pua vor, der sich mit den Vorkommnissen rund um die A45-Rahmedetalbrücke beschäftigen soll. Elf Landtagsabgeordnete werden sich in den kommenden Monaten durch Berge von Akten wühlen, zahlreiche Zeugen und Sachverständige vernehmen, die allesamt den Fall der seit Monaten komplett gesperrten Autobahnbrücke in Südwestfalen betreffen. Ein kostspieliges Unterfangen. Zum Vergleich: Der Pua zum „Fall Amri“ verschlang knapp vier Millionen Euro an Personalkosten, der zu einem vermeintlichen Hackerangriff auf die damalige Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) knapp drei Millionen und der zum Tod eines Häftlings in der JVA Kleve 2,7 Millionen Euro.