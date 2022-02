Höhepunkt der Zeugenvernehmung : Flutausschuss vernimmt Heinen-Esser und Reul

Düsseldorf Am Freitag sollen die Umweltministerin und der Innenminister zu den Vorgängen rund um die Flutkatastrophe vernommen werden. Der Ausschuss soll Versäumnisse der Landesregierung bei dem Hochwasser mit 49 Toten aufklären. Auch der Wahlkampf dürfte dabei eine Rolle spielen.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. In NRW starben 49 Menschen, darunter fünf Feuerwehrleute, die Schäden wurden bei ersten Schätzungen auf etwa 13 Milliarden Euro beziffert.

Heinen-Esser hatte zuvor bereits einmal an einer Ausschusssitzung teilgenommen, damals allerdings nicht als Zeugin. Sie hatte den Mitgliedern erklärt, warum Akten aus ihrem Haus nicht vollständig an das Gremium geliefert worden waren. Unter anderem fehlte ausgerechnet die E-Mail-Korrespondenz der Kollegin aus dem Umweltministerium, die als Verbindungsperson des Ministeriums in die Koordinierungsgruppe des Krisenstabs entsandt worden war und auch den Kontakt zum Lanuv hielt. Auch sie wird als Zeugin am Freitag vernommen.