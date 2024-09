Unterstützung für liberale Moscheevereine in NRW „Es ist höchste Zeit, den Tiktok-Terroristen etwas entgegenzusetzen“

Imam Malhi sieht zudem seine Glaubensbrüder in der Pflicht, sich klar zu positionieren: „Wir als Muslime müssen bei so grausamen Verbrechen wie dem Anschlag von Solingen uns ganz klar und unmissverständlich von jeglicher Gewalt distanzieren. Wir müssen klar machen, dass wir das nicht tolerieren.“ Deswegen sei er auch schnell nach der Tat in Solingen vor Ort gewesen. „Wir dürfen doch das Spielfeld weder den rechtsextremen Hetzern, noch den radikalen Fanatikern überlassen.“ Damit könne man auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich Muslime weiter in Deutschland sicher fühlen könnten. „Es gibt Leute, die wirklich Angst haben, die auf der Straße angepöbelt oder sogar bespuckt werden. Nur wenn wir klar in unserer Haltung sind und lautstark für einen liberalen und friedfertigen Islam eintreten, wird das gesellschaftlich funktionieren“, sagt Malhi.