Schlechte Betreuungsquote bei unter Dreijährigen In der Kita-Misere entgleiten dem Land NRW die Zügel

Der Platzausbau für unter Dreijährige ist auf zuletzt gerade mal 466 neue Plätze zurückgefallen. Das ist ein schlichtweg deprimierendes Signal. Da hilft es wenig, wenn Pauls Ministerium darauf verweist, dass der Ausbau eine Aufgabe der Kommunen ist. Das Land muss die Städte und Gemeinden auch in die Lage versetzen, ihn leisten zu können. An der Motivation der Kommunen wird es nicht scheitern. Schließlich laufen in den Rathäusern die Klagen auf, wenn Eltern ihren Rechtsanspruch auf Betreuung gerichtlich einfordern. Ebenso deprimierend: Das frisch erfundene Quereinsteigerprogramm des Landes „Qik“, das für gut ausgebildeten Nachwuchs in den Betreuungsteams sorgen sollte, droht einzugehen, bevor es noch richtig gestartet ist – wegen Finanzierungsproblemen.