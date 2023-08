Polizeieinsätze in Unna Nach Tumult in Flüchtlingsheim – das Land will reagieren

Nach einer Massenschlägerei und zwei Einsätzen mit Großaufgeboten der Polizei in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Unna kündigt das Land Konsequenzen an. „Vorkommnisse wie jetzt in Unna sollten nicht vorkommen und erfordern erst einmal eine lückenlose Aufklärung – ebenso in der Folge dann eine angemessene Reaktion“, teilte das Flüchtlingsministerium von Josefine Paul (Grüne) mit. „Unabhängig von möglichen strafrechtlichen Maßnahmen, die in Verantwortung der Polizei liegen, werden wir nach Auswertung gegebenenfalls Schritte einleiten“ – auch, um Ausschreitungen künftig vorzubeugen.