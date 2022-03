400 Millionen Euro Förderprogramm : Unmut über schleppende Umsetzung der Grunderwerbsteuer-Entlastung

Düsseldorf 400 Millionen Euro hat das Land zur Unterstützung junger Familien beim Kauf von Wohneigentum zur Verfügung gestellt. Doch bei der Gestaltung der Förderrichtlinien sind viele Details unklar.

Diese Aussagen sind der Opposition im Düsseldorfer Landtag zu schwammig: „Die Landesregierung hat vollmundig die Absenkung der Grunderwerbsteuer versprochen und lässt sich nun unnötig Zeit, auf ihre Worte Taten folgen zu lassen“, kritisierte die Grünen-Finanzexpertin Monika Düker . „Bis heute ist überhaupt nicht klar, wer wie auf welchem Wege eine Förderung in welcher Höhe bekommen kann.“ Auch in der jüngsten Ausschusssitzung hätten weder der Finanzminister noch der Vertreter der NRW.Bank, die ja mit einer stattlichen Summe für das Auflegen des Programms entlohnt werde, Auskunft geben können. „Das grenzt an Arbeitsverweigerung. Die jungen Familien brauchen jetzt zügig Klarheit, ab wann sie die Mittel beantragen können. Dieser Zeitplan ist mehr als überfällig. Wer sich auf die Fahnen schreibt, Wohneigentum zu schaffen, muss dann auch liefern“, sagte Düker unserer Redaktion.

Auch beim Verband Wohneigentum mehren sich die Anfragen, wie der Sachstand sei, sagte dessen stellvertretenden Vorsitzenden Michael Dröge. „Da ist ein enormes Informationsbedürfnis, aber nach drei Monaten hat das Land bedauerlicherweise immer noch keinen Zeitplan vorgelegt oder konkrete Ansprechpartner benannt.“ Viele junge Familien würden sich in ihrer Not an den Verband oder ans Finanzamt wenden. „Aber das Finanzamt ist gar nicht der richtige Ansprechpartner und auch wir kennen keine weiteren Details.“ Dröge spricht von einer „sehr unglücklichen Situation“: „Wir haben uns deshalb in einem Schreiben an die Regierung gewandt und Tempo angemahnt. Natürlich haben wir Verständnis, dass bei einem solch enormen Förderbetrag die Erarbeitung der Richtlinie Zeit beansprucht. Aber umso wichtiger wäre es, dass das Land zumindest einen konkreten Zeitplan vorlegt und eben einen offiziellen Ansprechpartner benennt. Außerdem sollten diejenigen, die seit Januar gekauft haben, direkt angeschrieben und über das Förderprogramm informiert werden.“