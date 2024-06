Unmut über Grundsteuerpläne in NRW „Was das Land verspricht, können wir nicht einhalten“

Ohnehin entsteht der Eindruck, dass sich bei den ungeliebten Plänen eine Augen-zu-und-durch-Mentalität breitmacht. So sagten aus jeweils unterschiedlichen Gründen die Vertreter von Haus und Grund, dem Bund der Steuerzahler, der Deutschen Steuergewerkschaft allesamt dem Gesetz zwar ihre Unterstützung zu, damit es überhaupt noch die Möglichkeit der Anpassung gebe. Aber das alles erfolgt offenbar mit viel Bauchschmerzen. Der Landesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Manfred Lehmann, verlangte gar, die Grundsteuer von der Finanzverwaltung komplett in die Hände der Kommunen zu legen. Die lehnen das mit dem Hinweis auf die nicht vorhandenen personellen Kapazitäten rigoros ab. Alternativ sprach sich der Gewerkschafter dafür aus, die Grundsteuer angesichts des vergleichsweise geringen Aufkommens, aber großen Aufwands komplett abzuschaffen – ein Vorschlag, der zuletzt auch so vom Bund der Steuerzahler kam.