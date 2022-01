Ungleiche Behandlung : Streit um rechenschwache Schüler

Zu viele Zahlen - ein Kind mit Dyskalkulie verzweifelt am Rechnen. Foto: Robert Kneschke Foto: Shutterstock/Robert Kneschke

Von Kirsten Bialdiga Eltern, Psychologen und Sozialarbeiter fordern einen Nachteilsausgleich für Kinder, die von Dyskalkulie betroffen sind. NRW-Schulministerin Gebauer lehnt das ab und beruft sich auf einen 14 Jahre alten Beschluss der Kultusminister.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga

Die Landesregierung gerät unter Druck, die Rechenschwäche Dyskalkulie als Handicap anzuerkennen. „Jene Schüler und Schülerinnen, die mit Dyskalkulie und/oder Lese-Rechtschreibschwäche leben müssen, fallen offenbar in Coronazeiten komplett ‚durchs Raster‘“, erklärte Dieter Cohnen, langjähriger früherer Vorstand der Landeselternschaft NRW. „Gerade durch die Pandemie geraten betroffene Schüler immer mehr aus dem Fokus der Schulen und Lehrkräfte“, meint auch Tanja Blum, Geschäftsführerin beim Arbeitskreis Lese-Rechtschreib-Schwäche und Dyskalkulie in Köln.

Die Verbände der Schulpsychologen, der Schulsozialarbeiter und die Landeselternkonferenz hatten schon vor geraumer Zeit eine Änderung des NRW-Schulgesetzes gefordert. In Baden-Württemberg, Hamburg, Bremen, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ist Dyskalkulie zumindest in der Grundschule längst anerkannt, dort findet ein Nachteilsausgleich statt. In NRW liegt die Entscheidung weitgehend im Ermessen des Lehrers.

Info Mindestens ein Kind pro Klasse betroffen Dyskalkulie Bis zu acht Prozent der Kinder leiden unter dieser Form der Rechenschwäche. Lese-Rechtschreibschwäche Bis zu zehn Prozent der Kinder in Deutschland sind betroffen.

Die Rechenschwäche Dyskalkulie betrifft drei bis acht Prozent aller Menschen, im Schnitt also etwa mindestens ein Kind pro Klasse. Laut wissenschaftlicher Definition handelt es sich um eine Entwicklungsstörung ähnlich wie die Lese-, Rechtschreibschwäche (Legasthenie). Betroffene Kinder machen bei mathematischen Aufgaben mehr Fehler und brauchen länger, um eine Rechenaufgabe zu lösen. Das Handicap lässt sich der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V. (DGKJP) zufolge in Tests eindeutig nachweisen. Es ist keine Folge unterdurchschnittlicher Intelligenz.

Ein Nachteilsausgleich könnte darin bestehen, generell einen Taschenrechner benutzen zu dürfen oder mehr Zeit zu bekommen. In NRW ist bisher nur für Legastheniker ein Nachteilsausgleich bis zur 10. Klasse vorgesehen.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) lehnt dies für Dyskalkulie ab und beruft sich dabei auf einen Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahr 2007: Bei einer Rechenschwäche handele es sich nicht um eine Behinderung, die in Prüfungen Nachteilsausgleiche rechtfertige, sondern „besondere Schwierigkeiten im Rechnen“. Daher bedürfe eine Rechenschwäche in der Regel zunächst auch keiner medizinisch-therapeutischen Behandlung, sondern an erster Stelle fundierter, individueller Fördermaßnahmen. Dafür sei vorrangig die jeweilige Schule zuständig. „Lehrkräfte sind gehalten, Schülerinnen und Schüler mit Rechenschwäche individuell zu fördern“, heißt es im NRW-Schulministerium.

Dem widersprechen Wissenschaftler: „Die Auswirkungen der Lese-, Rechtschreib- bzw. Rechenstörungen begleiten die Betroffenen während ihrer gesamten Schulzeit; sie machen immer wieder die Erfahrung, trotz großer Anstrengung an einfachen Aufgaben zu scheitern“, schreibt Gerd Schulte-Körne, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in einem wissenschaftlichen Aufsatz. Dies führe vermehrt zu psychischen Auffälligkeiten wie Prüfungsängsten oder auch Depressionen. Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit einer Rechenstörung später doppelt so oft arbeitslos sind.

Ellen Berger (Name von der Redaktion geändert) hat eine 17-jährige Tochter, die von Dyskalkulie betroffen ist. Im Herbst 2019 zog sie mit ihrer Familie von New York nach Düsseldorf. In den USA war es selbstverständlich, dass die Tochter in Klassenarbeiten einen Taschenrechner benutzen durfte und 15 Minuten mehr Zeit bekam. Auf dem Zeugnis hatte sie in Mathematik eine „2plus“. Am Gymnasium in Düsseldorf gibt es keinen solchen Nachteilsausgleich. Binnen kurzer Zeit rutschte die Tochter um zwei Noten ab. „Einem Kind mit einem Gips-Arm mutet man doch auch nicht zu, genauso schnell mit links zu schreiben“, kritisiert sie.

Auf Unterstützung der Opposition kann Berger immerhin zählen. Bei den Corona-Aufholmaßnahmen müsse besonders darauf geachtet werden, dass geschulte Kräfte mit diesen Kindern arbeiteten, sagte die schulpolitische Sprecherin der Grünen, Sigrid Beer. Auch die SPD will Dyskalkulie erneut zum Thema machen: Die Betroffenen müssten einen angemessenen Nachteilsausgleich erhalten, sagte der schulpolitische Sprecher Jochen Ott.

(kib)