Zahlen für NRW Ungerechtigkeit beim Bürgergeld – es gibt riesige Unterschiede bei Wohnkosten

Beim Jobcenter in Höxter musste im Jahr 2022 fast 42 Prozent aller Haushalte in Bürgergeld-Bezug bei den Miet- und Wohnkosten selbst draufzahlen, weil das Amt die anfallenden Posten nicht vollständig übernahm. Das war der landesweit höchste Wert. Die im Verhältnis wenigsten Betroffenen gab es mit unter vier Prozent in Münster, die Jobcenter in Düsseldorf oder Mönchengladbach lagen bei zehn Prozent. In Düsseldorf mussten die Menschen dann im Schnitt monatlich rund 131 Euro extra aufbringen – in Wuppertal hingegen kamen sie mit rund 36 Euro aus.