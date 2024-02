Rechenzentren in Bedburg und Bergheim Microsoft auf der grünen Wiese – warum Umweltschützer darüber nicht jubeln

In Bergheim baut Microsoft auf einem Areal, das die umliegenden Städte Bergheim, Bedburg und Elsdorf gemeinsam entwickeln. „Für den für dieses Gebiet gültigen Bebauungsplan wurden selbstverständlich alle erforderlichen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt und umgesetzt“, erklärte ein Sprecher der Stadt. Er verwies zudem auf das Nachhaltigkeitskonzept, das Microsoft angekündigt habe: „Der Betrieb soll bis 2030 CO 2 -negativ sein, ab 2025 soll die Energieversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erfolgen. Ebenfalls bis zum Jahr 2030 soll der Betrieb des Projektes wasserpositiv sein, was bedeutet, dass dann sowenig Wasser aus der Region wie möglich verbraucht werden wird“, so der Sprecher. Über die Nutzung der entstehenden Abwärme sei man derzeit in Gesprächen, auch dabei sei eine nachhaltige Lösung das Ziel.