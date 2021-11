Umweltministerium entscheidet : Schermbecker Wolf darf nicht geschossen werden

Ein Wolfsrudel verunsichert derzeit die Menschen am Niederrhein. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Kurz vor der Expertenanhörung im Landtag hat das Umweltministerium unterstrichen: Eine Entnahme der Wölfe am Niederrhein sei keine Option. Dafür sollen Pony-Besitzer künftig auch Elektrozäune vom Land gezahlt bekommen.

Obwohl am Niederrhein innerhalb weniger Tage drei Ponys von Wölfen gerissen wurden und zusätzlich eines verletzt wurde, bleibt das NRw-Umweltministerium bei seiner Haltung: Eine Entnahme, also ein Abschuss, sei weiter keine Option, teilt das Ressort von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Dienstag mit.