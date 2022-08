Umstrittenes belgisches Kernkraftwerk : Neuer Ärger um Bröckelmeiler Tihange

Das Atomkraftwerk Tihange in Belgien. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Nach der erneuten Abschaltung des umstrittenen belgischen Kernkraftwerks in der Vorwoche fordert die Opposition vom Land, auf die Nachbarn einzuwirken. Das Innenministerium sieht für den Katastrophenfall ausreichende Vorsorge.

Nachdem in der vergangenen Woche erneut der umstrittene Atomreaktor Tihange 2 bei einem Testlauf abgeschaltet werden musste, wächst in Deutschland die Kritik an der belgischen, aber auch an der nordrhein-westfälischen Regierung. Diese betrifft nicht nur den Umgang mit dem sogenannten Bröckelmeiler, also Tihange 2, der an der Grenze zu Deutschland und zu den Niederlanden in kurzer Distanz zu Lüttich und Aachen liegt, sondern auch die von Belgien geplante Laufzeitverlängerung der Reaktoren Tihange 3 und Doel 4.

Der Aachener FDP-Landtagsabgeordnete Werner Pfeil und der energiepolitische Sprecher der FDP, Dietmar Brockes, erklärten: „Belgien geht mit den befristeten Laufzeitverlängerungen in der Energiekrise den Weg, den wir in Deutschland noch gehen müssen, um Gas bei der Verstromung einzusparen und die sichere Versorgung der Menschen mit Strom zu gewährleisten.“ Das gelinge aber nur, wenn man die Menschen in den angrenzenden Regionen der Kernkraftwerke transparent über die Sicherheitslage und weitere Planungen aufkläre. „Seit 2020 liegen der Landesregierung laut eigener Aussage keine weiteren Erkenntnisse über die Sicherheit der zur Abschaltung vorgesehenen schadhaften belgischen Reaktorblöcke Doel 3 und ­Tihange 2 vor“, so die Liberalen.

Info Die Stromerzeugung in Deutschland Erneuerbare 2021 wurden 490 Terawattstunden Strom erzeugt. Der Anteil Erneuerbarer Energien lag bei 46 Prozent. Fossile Energieträger Die konventionellen Energieträger machten folgende Anteile aus: Braunkohle (20,2 Prozent) Steinkohle (9,5) Kernenergie (13,3) und Erdgas (10,5).

Sowohl bei den schadhaften wie auch bei den anderen für eine Laufzeitverlängerung vorgesehenen Reaktorblöcken verlange die FDP, dass sich die Landesregierung bei der belgischen Seite für maximale Transparenz, strenge Sicherheitsüberprüfungen und zeitnahe grenzübergreifende Umweltverträglichkeitsprüfungen einsetze.

Die SPD lehnt die Laufzeitverlängerung ab. André Stinka, wirtschaftspolitischer Sprecher, sagte, Atomkraft biete keinen Beitrag zur Lösung der Energiekrise – ökonomisch, ökologisch und auch sicherheitspolitisch nicht. „Doch Sicherheitsrisiken machen vor Grenzen nicht halt. Daher ist für die Menschen in der deutschen Grenz­region die Verlängerung der Laufzeit ein herber Schlag.“ Schwarz-Grün sei in der Verantwortung, Sicherheit für die Menschen in NRW zu organisieren. „Umweltminister Oliver Krischer nannte noch als Parlamentarischer Staatssekretär im Bund die belgische Laufzeitverlängerung ,absolut nicht nachvollziehbar‘. Ministerin Neubaur erklärte schon 2014 als Landesvorsitzende der Grünen: ,Die Schrott­reaktoren in Tihange müssen endlich vom Netz.‘ Was ist aus diesen vollmundigen Statements jetzt geworden?“

Stinka sagte, er erwarte, dass die beiden ihre Haltung gegenüber dem belgischen Botschafter verdeutlichen. Am Mittwoch trafen sich Neubaur und Krischer mit Belgiens Botschafter in Deutschland Geert Muylle. Im Anschluss erklärte das Umweltministerium, die Landesregierung könne bezüglich Tihange 3 Verfahrensrechte geltend machen, um in rechtlich vorgeschriebener Weise am Verfahren zur Erteilung der Laufzeitverlängerung beteiligt zu werden. „Ungeachtet dessen, dass die belgische Regierung darüber entscheidet, wie der Strombedarf gedeckt werden soll, sind gleichwohl Umwelt- und Sicherheitsbelange der angrenzenden europäischen Nachbarn zu berücksichtigen“, so ein Sprecher.

Um zu gewährleisten, dass die Belange von NRW umfassend berücksichtigt würden, werde man sich daher am Verfahren zur grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung beteiligen. Darüber hinaus werde das Ministerium in bilateralen Gesprächen mit Belgien den geplanten Weiterbetrieb ansprechen und die Sorgen der Bürger in den grenznahen Bereichen darlegen.

Das für Katastrophenschutz zuständige Innenministerium erklärte auf Anfrage, bei der Verteilung von Jodtabletten 2017 habe es sich um eine einmalige Aktion gehandelt. „Zwischenzeitlich wurden durch den Bund so viele Kaliumiodid-Tabletten beschafft und dezentral verteilt, dass eine Verteilung im Ereignisfall vor Ort erfolgen kann“, so eine Sprecherin.