Pläne von NRW-Bauministerin : Umnutzung von Denkmälern soll einfacher werden

Ina Scharrenbach (CDU) ist Bauministerin des Landes NRW. Foto: imago images/Udo Gottschalk/UDO GOTTSCHALK/IMAGO IMAGES

Düsseldorf Nach 40 Jahren reformiert das Land sein Denkmalschutzgesetz. Historische Bauten sollen künftig stärker anderweitig genutzt werden, als historisch vorgesehen. Die Opposition ist alarmiert und warnt vor einer Schwächung des Denkmalschutzes.

In NRW muss künftig nicht mehr jede Kommune einen Denkmalpfleger beschäftigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch vorstellte. Hintergrund ist, dass sich nicht mehr für jede Gemeinden eine Fachkraft finden lässt. So sollen Städte und Gemeinden in die Lage versetzt werden, sich entweder einen Denkmalpfleger zu teilen, oder gegen Bezahlung die Tätigkeit an den Kreis auszulagern.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds NRW, Christof Sommer, begrüßt diesen Schritt: „Der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung, weil er weiterhin allen Städten und Gemeinden die Wahl lässt zu entscheiden, bei wem der Denkmalschutz gut aufgehoben ist.“ Die Fachleute vor Ort wüssten am besten, was es brauche, um die Erinnerung ans kulturelle und bauliche Erbe lebendig zu halten.

Tatsächlich werden die Denkmalpfleger künftig weitreichendere Entscheidungen treffen müssen, denn Scharrenbach will mit ihrem Gesetz auch eine Umnutzung von Baudenkmälern erleichtern, „ohne den Denkmalwert zu gefährden“. „Das Beste, was man einem Denkmal antun kann, ist eine Nutzung“, so Scharrenbach. Nichts sei schlimmer, als wenn es leer stünde und vor sich hinverfalle. Die Umsetzbarkeit von Barrierefreiheit und erneuerbaren Energien soll erleichtert werden. Zudem soll es ein abgestuftes Nutzungskonzept geben: Wenn ein Denkmal sich nicht weitestgehend so nutzen lässt, wie historisch vorgesehen, soll es eine gleichwertige Nutzung geben. Funktioniert das auch nicht, soll eine Nutzung erlaubt ein, die zugleich sicherstellt, das die Substanz erhalten wird. Scharrenbach sprach beispielhaft davon, dass ein Bauernhof in ein Hotel umgewandelt werden könne.

Andreas Becker, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sieht das kritisch. „Die Gesetzesinitiative der Landesregierung hat zum Ziel, aus dem Denkmalschutzgesetz ein Denkmalnutzgesetz zu machen, frei nach dem Motto: ,Manche, die durch den Wald gehen, sehen wirklich nur Brennholz’.“ Denkmäler seien jedoch als kulturhistorische Zeugnisse menschlicher Gesellschaft mehr als reine Bauwerke. „Ihr Wert erwächst nicht aus einer anzustrebenden wirtschaftlichen Nutzbarkeit.“ Becker spricht von einer massiven Schwächung des Denkmalschutzes.

Ein weiterer Baustein des Gesetzes ist der Denkmalrat, in den verschiedene Denkmalschutz-Experten entsandt werden – etwa Kammervertreter, kommunale Spitzenverbände, Landtagsabgeordnete, Wissenschaftler sowie Vertreter der Glaubensgemeinschaften. „Unser Hauptanliegen war, dass die Expertise der Bistümer im Denkmalschutz nicht unbeachtet bleibt. Wir begrüßen deshalb, dass zwei Vertreter der katholischen Kirche in den Landesdenkmalrat entsandt werden“, sagt Antonius Hamers, Chef des Katholischen Büros NRW. Es dürfe aber jetzt nicht sein, dass strittige Fälle zwar im Rat diskutiert würden, die Debatten dann aber keine Konsequenzen nach sich zöge. „Empfehlungen des Denkmalrats müssen nicht zwangsläufig bindend sein, aber sie sollten schon Berücksichtigung in den Entscheidungen der Landesregierung finden“, so Hamers.