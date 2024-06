Bundesweite Befragung von 1760 Einrichtungen NRW ist Schlusslicht bei Kita-Finanzierung

Die zweite zentrale Herausforderung für das System der frühkindlichen Bildung sei die Personalsituation. „Die Landesregierung hat bereits erste Schritte auf den Weg gebracht, um auch diesen Herausforderungen Rechnung zu tragen. So haben wir die Möglichkeit eines flexibleren Personaleinsatzes gestärkt, eiden erleichterten Einstieg mit einem ausländischen Studienabschluss verbessert, den Ausbau der Möglichkeiten für den Einsatz von noch mehr pädagogischen Fachrichtungen in Kindertageseinrichtungen sowie Modelle des qualifizierten Quereinstiegs, den wir gemeinsam mit Praktikern erarbeiten.“ Gemeinsam mit zunächst vier Kommunen und den Landesjugendämtern bringt das Ministerium das Modell in den kommenden Monaten an den Start. „Zum neuen Kita-Jahr sollen somit erste Personen für eine Tätigkeit in der frühkindlichen Bildung gewonnen werden. Die Maßnahme zielt darauf, das Potenzial von Menschen zu heben, die aktuell noch nicht in der frühkindlichen Bildung arbeiten, sich aber für das Berufsfeld interessieren“, erläuterte die Sprecherin. Es richtet sich aber auch an Personen, die beispielsweise über eine Tätigkeit als Kita-Helfer bereits einen ersten Einstieg in das System gefunden hätten und sich nun pädagogisch weiterqualifizieren wollten. An der Pilotphase nehmen die Stadt Aachen, der Rheinisch-Bergische Kreis, der Kreis Steinfurt und die Stadt Mönchengladbach teil.