Umfrage NRW-Trend Zuwanderung und Schulpolitik drängendste Probleme in NRW

Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen sehen Zuwanderung einer Umfrage zufolge als drängendstes Problem an. Auf die Frage nach den wichtigsten politischen Problemen in NRW, die vordringlich gelöst werden müssen, nannten 41 Prozent der Befragten das Thema Zuwanderung, wie der am Sonntag veröffentlichte „NRW-Trend“ des WDR-Magazins „Westpol“ ergibt. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von 29 Prozentpunkten. Es folgten Fragen der Schul- und Bildungspolitik mit 26 Prozent. Das seien acht Prozentpunkte mehr als 2022.