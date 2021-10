Umfrage vor Landtagswahl 2022 : Seit Jahren wieder Mehrheit für Rot-Grün in NRW

Düsseldorf Gut ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die SPD einer Umfrage von Infratest dimap zufolge deutlich vor der CDU. Die Amtszeit des scheidenden Ministerpräsidenten Armin Laschet wird demnach mehrheitlich negativ bewertet.

Die Sozialdemokraten erreichen in der am Sonntag vom WDR veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap 31 Prozent, dreizehn Punkte mehr als in der WDR-Umfrage von April und der beste SPD-Wert in NRW seit 2017. Dagegen verlor die seit Samstag von ihrem neuen Landeschef Hendrik Wüst geführte CDU binnen eines halben Jahres sechs Punkte auf nur noch 22 Prozent.