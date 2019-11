Umfrage in NRW : CDU-Anhänger wollen mehrheitlich Kanzlerkandidatur von Merz

Düsseldorf In NRW sehen 59 Prozent der CDU-Anhänger in Friedrich Merz einen guten Kanzlerkandidaten der Union. Damit liegt Merz im bevölkerungsreichsten Bundesland in dieser Frage vor dem CDU-Landesvorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der erreichte einen Zuspruch von 51 Prozent wie der am Sonntag veröffentlichte NRW-Trend von Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" ergab.

Die Vorsitzende der Bundes-CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, bewertete nur jeder fünfte CDU-Anhänger in NRW als gute Kanzlerkandidatin (21 Prozent). Damit landete sie noch hinter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, auf den 27 Prozent entfielen.

In der NRW-Gesamtbevölkerung liegen Merz und Laschet Kopf an Kopf: 42 Prozent der Nordrhein-Westfalen sehen in Merz einen guten Kanzlerkandidaten, 41 Prozent in Laschet. Annegret Kramp-Karrenbauer landete auch hier mit 15 Prozent deutlich hinter Spahn mit 26 Prozent.

Info Jetzt den "Ländersache"-Podcast anhören Foto: RP Online Interessieren Sie sich für Landespolitik in NRW? Dann sollten Sie unbedingt unseren Podcast "Ländersache" kennenlernen: Jeden Montag melden sich Chefkorrespondent Thomas Reisener und Düsseldorf-Redakteurin Helene Pawlitzki aus dem Foyer des Landtags und sprechen darüber, was NRW in dieser Woche politisch bewegt: Vom Hambacher Forst über den Lehrermangel an Grundschulen bis hin zum Missbrauchsskandal von Lügde. Hören können Sie die "Ländersache" in jeder Podcast-App, bei Spotify - oder gleich hier auf RP ONLINE.

Für den NRW-Trend befragte Infratest dimap vom 24. bis zum 29.Oktober telefonisch 1001 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen.

(felt/AFP)