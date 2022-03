Ukraine-Flüchtlinge in NRW : Wüst verspricht im Landtag - „Wir schaffen das“

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Landtag debattiert die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Ministerpräsident Wüst stimmt die Bürger auf Probleme ein und zitiert die Altkanzlerin.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Bürger Nordrhein-Westfalens auf die großen Herausforderungen eingestimmt, die Putins Angriffskrieg auch für die Menschen an Rhein und Ruhr bedeuten wird. Mit Blick auf die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg sprach der Regierungschef von einer humanitären Katastrophe. Man müsse dem Solidarität und Nächstenliebe entgegensetzen. Wüst erneuerte sein Versprechen, dass jeder der vor dem Krieg fliehe, in NRW willkommen sei. „Auch in den kommenden Wochen werden viele Menschen mehr zu uns kommen“, sagte Wüst. Man bereite sich darauf vor. Das Land habe darüber mit den kommunalen Spitzenverbänden beraten und werde die eigenen Plätze auf 25.000 hochfahren. „Eine besondere Lage benötigt besondere strukturelle Antworten.“ In Anlehnung an die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fügte Wüst hinzu: „Ja es wird haken, es wird schwierig. Aber ich will das in aller Klarheit sagen: Wir schaffen das!“