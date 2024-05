Erneut Attacken in NRW Wie Übergriffe auf Wahlkämpfer die Kommunalpolitik schwächen

Zu Wochenbeginn sind weitere Fälle von Attacken auf Wahlkämpfer bekannt geworden. In Düsseldorf wurde ein Helfer der Grünen beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen. Wie ein Sprecher der Kreispartei mitteilte, wurde der Ehrenamtler am 26. April im Stadtteil Bilk von einem noch unbekannten Täter zunächst angepöbelt. Schließlich schlug der Täter dem Unterstützer der Grünen mit der Faust ins Gesicht. Der Mann sei glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Die Partei hat den Vorfall angezeigt, der Staatsschutz ermittelt. Der Kreisvorstand hat intern empfohlen, dass beim Plakatieren oder an Infoständen nicht mehr nur eine Person unterwegs oder präsent sein soll. Die Kölner Grünen meldeten am Montag mehrere Fälle von Sachbeschädigung. Die Wahlkämpfer hätten außerdem zahlreiche verbale Angriffe und zunächst unberechenbare Situationen erlebt, die zum Glück alle glimpflich verlaufen seien, teilte der Stadtverband mit.