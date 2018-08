Über 80 Prozent der Verfahren gegen Rechte in NRW eingestellt

Düsseldorf Über 80 Prozent der Strafermittlungsverfahren wegen rechtsextremistisch motivierter Delikte sind in Nordrhein-Westfalen eingestellt worden. Der häufigste Grund sei die Nichtermittlung eines Täters gewesen.

In den landesweit 2.050 Fällen von rechter Kriminalität seien von Januar bis Juni 2018 lediglich 343 Anklagen erhoben worden, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen im Düsseldorfer Landtag mit. In 228 Fällen sei es zu einer Verurteilung gekommen. 13 tatverdächtige Rechtsextremisten seien festgenommen worden. Der häufigste Grund für die 1.791 Verfahrenseinstellungen sei die Nichtermittlung eines Täters gewesen.