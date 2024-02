Statistik für NRW Über 1000 Hinweise auf Wölfe im Jahr

Als Wolfshinweis wird in die Statistik des Landes zunächst alles aufgenommen, vom Bericht eines Spaziergängers, der ein Tier im Wald gesehen zu haben glaubt, über Funde von Kot, Pfotenspuren und Fellresten bis hin zu unzweifelhaften Fotos oder Rissen. Ab und an hört man in nordrhein-westfälischen Wäldern auch Wölfe heulen – den Meldungen zufolge jedenfalls; ein wasserdichter Beweis ist nach solchen Mitteilungen praktisch unmöglich. Der jüngste eindeutige Wolfsnachweis ist von Dezember. An Heiligabend liefen in Monschau drei Tiere in eine Fotofalle.