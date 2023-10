Fachkräftemangel ist die größte Hürde Städte fürchten mehr Engpässe bei U3-Betreuung in Kitas

Angesichts des Mangels an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in NRW erwarten die Kommunen noch wachsende Schwierigkeiten. „Die Nachfrage nach U3-Plätzen steigt von Jahr zu Jahr“, sagte Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, unserer Redaktion. „Die Kommunen tun, was in ihren Kräften steht, um hinterherzukommen.“ Sie hätten in den vergangenen Jahren Zehntausende Plätze geschaffen und Mitarbeitende eingestellt. Aber: „Wir stoßen absehbar an unsere Grenzen. Hohe personelle Standards können wir uns bald nicht mehr erlauben.“ Das Land sei in der Pflicht: „Wir brauchen einfachere Quereinsteigermodelle, aber auch mehr Ausbildungskapazitäten sowie eine schnellere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse.“