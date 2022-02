Bericht des Untersuchungsausschusses : Konsequenzen aus dem Grauen von Lügde

Die Polizei hatte seinerzeit Teile des Geländes auf dem Campingplatz Eichwald in Lügde versiegelt, um zu ermitteln. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz sucht Wege, wie Behördenversagen in Zukunft vermieden ­­werden kann.

Zweieinhalb Jahre lang haben sich die Abgeordneten im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) mit dem Behördenversagen im Missbrauchsfall Lügde beschäftigt. Am Freitag nun legte der Vorsitzende Martin Börschel (SPD) einen Zwischenbericht vor. Es ist erklärter Wille, dass die Arbeit in der nächsten Legislaturperiode fortgesetzt wird.

In Lügde im Kreis Lippe waren über Jahre auf einem Campingplatz 32 Kinder hundertfach Opfer sexueller Gewalt geworden. In dem 4000 Seiten starken Bericht wird etwa am Schicksal dreier Kindern das Versagen von Polizei und Jugendämtern aufgearbeitet. Börschel sprach von einem „Martyrium unter den Augen oder gar in Obhut des Staates“.

Auch wenn der Ausschuss fraktionsübergreifend in seltener Einigkeit arbeitete, Börschel zufolge „politische Geländegewinne“ kaum versucht wurden, dürfte es auf den letzten Metern zu mehr Reibung kommen. Insbesondere der fünfte Teil des Berichts „Handlungsempfehlungen“ wird Diskussionen nach sich ziehen.

Im Entwurf sind zunächst die Empfehlungen des Vorsitzenden Börschel enthalten. Die Parteien haben noch bis Ende März Zeit, um diese zu bewerten. Damit sie in der finalen Version enthalten sind, müssen sie mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet werden.

So geht es etwa um die Frage, ob Landräte künftig weiterhin Polizeipräsidenten in Personalunion sein müssen. Börschels Entwurf schlägt eine fachliche Überprüfung vor, ob Kreispolizeibehörden auch in Zukunft durch die Landräte geleitet werden sollen. Bislang kam dagegen vor allem Widerstand aus dem Lager der CDU, die um die Zuständigkeiten ihrer zahlreichen Landräte bangt. Aber auch in der SPD gibt es kritische Stimmen. Denn vor allem die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes bangen darum, dass bei einer echten Strukturreform Personal eingespart und dadurch Personalräte verkleinert werden könnten.

Positive Signale kommen dagegen vonseiten der Grünen: „Der Fall Lügde hat gezeigt, dass es für kleinere Polizeibehörden überfordernd sein kann, ein derart komplexes Verfahren mit so vielen Opfern bei kleiner personeller Besetzung zu bearbeiten. Deswegen sprechen wir uns als Grüne für eine echte Polizeistrukturreform aus“, sagte Fraktionschefin Verena Schäffer unserer Redaktion: „Aus unserer Sicht sollen zukünftig alle Polizeibehörden alle polizeilichen Aufgaben erledigen können. Das würde mit einer Reduzierung der Polizeibehörden einhergehen bei Beibehaltung der Polizeipräsenz in der Fläche.“ So würden alle Polizeibehörden zukünftig von Polizeipräsidenten und nicht mehr auch von Landräten geführt werden. „Ich finde es fachlich richtig, dass entsprechende Überlegungen in den Zwischenberichtsentwurf aufgenommen wurden“, so Schäffer.

Börschel sieht zudem den Datenschutz als ein veritables Problem: „Wenn falsch verstandener Datenschutz dazu führt, dass am Ende der Kinderschutz nach hinten rückt, dann ist das ein Fehler.“ Von einem der Opfer hätten viele Erkenntnisse vorgelegen: „Ich habe die naive Vorstellung, wenn nur einmal alle Beteiligten von Trägern und Jugendämtern zusammengesessen und über das Kind gesprochen hätten, das Leiden wäre beendet worden. Nur der Umstand, dass man nicht miteinander sprach und meinte, nicht miteinander sprechen und Informationen austauschen zu dürfen, führte dazu, dass in der Summe umfängliches Wissen nicht zusammengeführt wurde.“

Als mögliche Konsequenz steht auch die Frage nach einer Fachaufsicht der Jugendämter im Raum. In NRW gibt es historisch gewachsen 186 Jugendämter. Teils sind sie bei den Kreisen oder kreisfreien Städten angesiedelt, teils bei den Gemeinden selbst. Zwar sind diese den beiden Landesjugendämtern bei den Landschaftsverbänden zugeordnet, eine echte Dienst- und Fachaufsicht gibt es dort jedoch nicht. Diese erfolgt allenfalls durch eine gerichtliche Prüfung. Auch hier könnte sich noch politischer Streit entzünden. Genauso wie bei der Frage nach der personellen Ausstattung. Börschel sprach davon, es gebe zu wenig Personal, eine schlechte Bezahlung und zu wenig Wertschätzung: „Da muss sich ein Land, da müssen sich Städte und Gemeinden sorgfältig überlegen, wie sie die Situation für ihre Mitarbeitenden verbessern.“