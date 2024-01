Trotz Treffen mit Rechtsextremen Jurist soll Sachverständiger für NRW-Landtag bleiben

Der Jurist Ulrich Vosgerau wird voraussichtlich Sachverständiger für den nordrhein-westfälischen Landtag bleiben, trotz seiner Teilnahme an einem Geheimtreffen mit Rechtsradikalen in Potsdam. Auf Vorschlag der AfD-Landtagsfraktion ist er als Experte in der Enquetekommission „Krisen- und Notfallmanagement“ eingesetzt, die Lehren aus dem Krisenmanagement während der Corona-Pandemie herausarbeiten soll. Die AfD-Fraktion hält an der Personalie fest. Es sei „äußerst bedenklich, dass mittlerweile versucht wird, Personen aufgrund privater Treffen, bei denen nicht gegen geltendes Recht verstoßen wird, zu diskreditieren“, hieß es auf Anfrage.