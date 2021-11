Düsseldorf : NRW bleibt bei Präsenzunterricht

Düsseldorf Anders als in Brandenburg und Sachsen-Anhalt gibt es keine Pläne für frühere Weihnachtsferien oder eine Aussetzung der Präsenzpflicht. Ungeimpfte Lehrer müssen sich künftig unter Aufsicht von Kollegen testen lassen.

Trotz weiter steigender Infektionszahlen und einer anhaltenden Debatte über eine allgemeine Impfpflicht soll das Maskentragen im Klassenzimmer in Nordrhein-Westfalen ausgesetzt bleiben. Ein Vorziehen der Weihnachtsferien oder Aussetzen der Präsenzpflicht wie in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg seien ebenfalls nicht geplant, teilte das nordrhein-westfälische Schulministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. „Auch nach den Herbstferien gibt es auf Grundlage der Ergebnisse der Umfrage an den Schulen keine Hinweise auf ein besonderes Infektionsgeschehen an den Schulen“, so das Ministerium.