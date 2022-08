Erntebilanz 2022 : Trotz Rekordernte steigende Brotpreise erwartet

Düsseldorf Die Getreideerträge in Nordrhein-Westfalen fallen sehr hoch aus. Doch weil es Probleme mit der Qualität gibt, muss in den Mühlen importierter Weizen beigemischt werden. Weitere Probleme bereiten der hohe Gaspreis und die Dürre.

Dank nahezu optimaler Bedingungen im vergangenen Jahr und in diesem Frühling haben die Bauern in NRW eine Getreide-Rekordernte eingefahren. Die Landwirte ernteten 3,93 Millionen Tonnen Getreide – elf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Masse allein macht es allerdings nicht. So erklärte NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU), der Proteingehalt beim Weizen liege überwiegend auf eher niedrigem Niveau. Um die von den Bäckern verlangte Qualität zu erreichen, müssten die Mühlen deshalb teureren Importweizen beimischen. „Insgesamt ist die Versorgung mit Brot und Futtergetreide in ausreichend hoher Qualität aufgrund der insgesamt verfügbaren Menge gesichert.“ Preissteigerungen bei Backprodukten seien aber nicht auszuschließen, so die Ministerin. Brot und Getreideprodukte hatten sich laut Statistischem Bundesamt bereits im Juli um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verteuert.

Ein besonderes Problem für die Bauern ist die anhaltende Trockenheit, die nun noch deutlicher die Bodenqualität zeigen werde, so Werring. Die Böden am Niederrhein mit ihren Kiesschichten könnten das Wasser nicht so lange speichern wie etwa Böden in der Soester Börde oder in der Köln/Aachener Bucht. „Ein Schauer am Niederrhein ist wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Werring. Die Landwirte sehnten echten, länger anhaltenden Regen herbei. Nennenswert geregnet habe es je nach Region zuletzt im Mai oder in der ersten Juni-Hälfte.