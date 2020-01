Trotz Kohle-Einigung : BUND hält an Klage zu Hambacher Forst fest

BUND hält an Klage zu Hambacher Forst fest

Düsseldorf Der BUND hält den Hambacher Forst noch immer nicht für sicher - trotz der Kohle-Einigung. Um eine drohende Lage des Waldes als Halbinsel zu verhindern, setzen die Umweltschützer weiter auf ihre Klage gegen Enteignung.

Auch nach der Kohle-Einigung zwischen Bund, Ländern und Energieunternehmen hält der Umweltverband BUND an einer Klage zum Schutz des Hambacher Forsts fest. Mit ihrer Klage wenden sich die Umweltschützer gegen die Enteignung ihres Grundstücks am Tagebau Hambach. Das Grundstück könnte eine drohende Insellage des Waldes verhindern, sagte NRW-Geschäftsleiter Dirk Jansen. Falls RWE tatsächlich um den Wald herumbaggern und in eine Halbinsel-Lage bringen werde, sei das Sperrgrundstück wichtiger denn je. „Der Wald ist noch nicht sicher“, sagte Jansen.