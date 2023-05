Trotz A13-Anpassung SPD will weiteren Nachschlag für Lehrer durchsetzen

Kurz vor der Abstimmung über die stufenweise Anpassung der Lehrkräftebesoldung an den Grundschulen und in den Unter- und Mittelstufen an die Bezahlung der Oberstufenkollegen will die SPD das Land mit einem Entschließungsantrag zu weiteren Anpassungen bringen. Die Reform gilt mit 900 Millionen Euro als eines der teuersten Projekte der schwarz-grünen Landesregierung. In fünf Schritten sollen die Gehälter der Lehrer steigen, ehe die Bezahlung ab dem 1. August 2026 komplett gleich sein wird. Die Anpassung war eines der zentralen Versprechen von Hendrik Wüst (CDU) im Wahlkampf.