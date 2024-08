Kritik an versteckten Corona-Daten Transparenz ist keine Panikmache

Trotz des Anstiegs der Covid-Zahlen auch in Nordrhein-Westfalen sehen weder das Landesgesundheitsministerium noch das Robert-Koch-Institut Anlass zu Besorgnis. Das Coronavirus hat seinen Schrecken für große Teile der Bevölkerung verloren. Und doch, so muss man festhalten, sterben immer noch Menschen an dieser Erkrankung. Es sind die besonders vulnerablen Gruppen, also die Vorerkrankten und die Senioren, für die das Virus trotz der Impfungen und der zahlreichen überstandenen Infekte weiterhin eine Bedrohung darstellt. Um die Zahl schwerer Verläufe gering zu halten, ist es wichtig, dass die Menschen weiter verantwortungsvoll handeln. Senioren, Vorerkrankte und Menschen aus dem Gesundheits- und Pflegesektor sollten die Warnungen ernst nehmen und eine Impfung in Erwägung ziehen. Ab Mitte des Monats soll der neue, angepasste Impfstoff an die Arztpraxen ausgeliefert werden.