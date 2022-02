Toilettenpapier bald wieder knapp? : Die Papierindustrie kämpft um ihre Existenz

Papiermaschinen benötigen viel Energie und Rohstoffe. Deshalb gefährdet die Gaspreis-Explosion die Existenz etlicher Hersteller – gerade auch in Nordrhein-Westfalen. Foto: DIE PAPIERINDUSTRIE

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Papierindustrie ächzt unter den hohen Energie- und Logistikkosten. Die beeinträchtigen die Herstellung und gefährden Jobs. Was die Branche jetzt von der Politik verlangt, um Produktionsstopps zu vermeiden.

Solche Kostensteigerungen hatte Martin Krengel, Chef des nordrhein-westfälischen Hygienepapier-Herstellers Wepa, der zugleich Vorsitzender des Verbandes der NRW-Papierindustrie ist, in seinen 35 Berufsjahren noch nicht erlebt. Seit Mitte des vergangenen Jahres haben sich die Energiepreise um 250 Prozent erhöht. Hinzu kommen weitere Kostensteigerungen im Rohstoff- und Logistikbereich. „Das sind massive Kostensteigerungen, die nicht aufzufangen sind und die Existenz der Unternehmen gefährden“, sagte Krengel. Allein die Energierechnung des Arnsberger Unternehmens Wepa verteuerte sich um über 90 Millionen Euro. Unter diesen Voraussetzungen fehle vielen Unternehmen das Geld, um weiter in eine klima-neutrale Produktion zu investieren.

Bei anderen Herstellern, insbesondere denen für Zeitungs- und Druckpapier, sieht es ähnlich aus. Die hohen Gas- und Rohstoffpreise haben die Produktion empfindlich gestört. Hinzu kommen die Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie und die derzeitigen internationalen Spannungen. „Das geht an die Substanz“, meint auch der Geschäftsführer des Verbands, Martin Drews. Die Firmen müssten reagieren und überlegen, bestimmte Anlagen aus der Produktion zu nehmen, weil sie nicht mehr rentabel arbeiteten.

Der Blick der Branche richtet sich folglich auf die Politik. „Wir brauchen gerade im Energiesektor die gleichen Bedingungen wie unsere Mitbewerber aus dem Ausland“, forderte Verbandschef Krengel. So müsse der Wegfall der EEG-Umlage früher als geplant durchgeführt werden, und es müssen weitere Entlastungen für die Papierindustrie diskutiert werden wie etwa eine Energiesteuersenkung“, meinte Krengel.

Die Papier-Branche ist nicht unerheblich für NRW. Fast ein Fünftel der Papierproduktion kommt aus dem westlichen Bundesland mit seiner starken Industrietradition. Die Branche zählt 7000 Beschäftigte und hat einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Im Raum Düsseldorf-Neuss, zwischen Aachen und Köln sowie im Sauerland ballen sich die Unternehmen. Für 2022 erwartet der Verband aber so gut wie kein Wachstum. Danach könnte es wieder aufwärts gehen, wenn die Landes- und Bundespolitik für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgen würde. Ein Wachstum von 1,5 Prozent insbesondere bei den in NRW starken Hygienepapier-Herstellern (Wepa, Hakle, Essity) jährlich sei nötig, um die derzeitige Beschäftigung zu sichern.

Verbandschef Krengel fordert deshalb auch eine Reduzierung der Genehmigungszeiten für Windkraftanlagen, alternative Energiegewinnungsanlagen und Biomasse-Kraftwerke. „Die jetzigen Planungsfristen von sechs bis zehn Jahren sind viel zu lang“, erklärte der Unternehmer aus dem Sauerland. Auch müsse Gas noch einige Jahre als Übergangstechnologie bereitstehen. „Nur so schaffen wir den Übergang in eine klima-neutrale Produktion“, glaubt der Wepa-Chef. Entscheidend sei die Planungssicherheit. Verbandsgeschäftsführer Drews führt die wegen einer Bürgerinitiative gescheiterte Genehmigung einer Biomasse-Anlage im bergischen Kirchhundem bei Olpe als Beispiel an, wie es nicht laufen darf. „Da müssen die Politiker vor Ort schon einmal Mut zeigen und das wirtschaftlich Vernünftige tun“, meinte Drews.