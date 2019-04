Polizeigewerkschaft meldet Zweifel an : Syrer verbrennt in Klever JVA - Beamte unter Manipulationsverdacht

Düsseldorf Im Herbst 2018 verbrannte der unschuldig inhaftierte Syrer Amad A. unter ungeklärten Umständen in seiner Zelle. Nun zeigen Recherche des WDR: Dass er überhaupt in Haft war, könnte mit gezielter Manipulation zusammenhängen.

Der Syrer Amad A. hatte monatelang zu Unrecht in der Justizvollzugsanstalt Kleve in Haft gesessen. Im Herbst 2018 war er dort unter ungeklärten Umständen verbrannt. Gemeinsamen Recherchen der WDR-Magazine „Monitor“ und „Westpol“ zufolge ist dabei eine gezielte Manipulation von Datensätzen nicht mehr auszuschließen, die dazu führte, dass Amad A. überhaupt in Haft saß. Der Syrer war mit einem in Hamburg lebenden Malier verwechselt worden, obwohl weder Name noch Geburtsdatum oder Hautfarbe übereinstimmten. Der Fall wird in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) im Landtag aufgearbeitet.