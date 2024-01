SPD-Antrag Tod nach Polizeieinsatz in Flüchtlingsheim wird Thema im Landtag

Der Tod eines 26-jährigen Guineers nach einem Polizeieinsatz in Mülheim an der Ruhr wird kommende Woche Thema im Landtag. Die SPD-Fraktion hat einen schriftlichen Bericht für die Sitzung des Innenausschusses am 18. Januar beantragt. Unter anderem solle die Todesursache - soweit sie bis dahin klar ist - erklärt werden, heißt es in dem SPD-Antrag, der der dpa vorliegt.