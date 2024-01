Grünen-Landeschef Tim Achtermeyer zu AfD-Wählern „Ihr habt euch verrannt, bitte kehrt um“

Achtermeyer Die Menschen gehen gegen die AfD auf die Straße, weil es dringend notwendig ist. Laut Umfragen gibt es derzeit in Teilen Deutschlands mehr als 30 Prozent Zuspruch für die AfD in Landesparlamenten. Diese Partei hält damit ein enormes Potenzial in der Hand, unsere Demokratie zu sabotieren, und wir dürfen keinen Zweifel haben, dass sie es nutzen wird. Deswegen sind wir gefordert, alle Mittel zu ergreifen, die erfolgversprechend sind, um unsere freiheitlich demokratische Grundordnung zu verteidigen.