Landtag streitet über Thyssenkrupp Von Grillhähnchen, Aufsichtsratspöstchen und Sonntagspredigten

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) unterstrich ebenfalls erneut, dass das Land kein Mandat im Kontrollgremium anstreben werde. An die Adresse der SPD sagte sie, die einfache Rechnung, dass ein Sitz im Aufsichtsrat gleichbedeutend sei mit Arbeitsplatz- und Standortsicherung, gehe nicht auf. „Dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist für Politikerinnen und Politiker in Aufsichtsräten in der Stahlbranche, zeigt doch Sigmar Gabriel. Der hat seinen Aufsichtsratsposten als Politiker hingeschmissen.“ Neubaur bilanzierte mit Blick auf die SPD-Forderungen: „Was Sie fordern ist eine Planwirtschaft light. Wo ist eigentlich Ihr ordnungspolitisches Gewissen geblieben? Und, liebe SPD, von mir aus können Sie uns als Landesregierung und mir als zuständiger Ministerin alles vorwerfen. Aber eins ist wirklich Bullshit: Keine Landesregierung NRW hat jemals so viel für Thyssenkrupp Stahl an Unterstützung mobilisiert, sich so eindeutig zu diesem Standort bekannt.“