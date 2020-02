Thüringen : Großer Unmut in NRW-FDP über Parteichef Lindner

Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP und Fraktionsvorsitzender im Bundestag, kommt nach einem Statement zur Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen eine Treppe herunter. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa. Foto: dpa/Bodo Schackow

Düsseldorf Parteikollegen kritisieren den Umgang mit den Vorgängen in Thüringen scharf.

Von Kirsten Bialdiga und unseren Lokalredaktionen

Das Krisenmanagement in Thüringen hat dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner auf allen Ebenen seiner Partei in Nordrhein-Westfalen viel Kritik eingebracht. Der Chef der Jungen Liberalen in NRW, Jens Teutrine, hätte von Lindner erwartet, dass dieser schneller - wie zuvor der FDP-Landesvorsitzende Joachim Stamp - klar und öffentlich den Rücktritt Kemmerichs fordert. „Das ist weder eine Einzel-Entscheidung des Landesverbands Thüringen noch geht es ausschließlich um das Bundesland Thüringen, sondern es geht um die Glaubwürdigkeit der gesamten FDP und um demokratische Grundwerte", sagte Teutrine unserer Redaktion.

Ähnlich äußerte sich NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP): Der Fehler von Erfurt habe korrigiert werden müssen: „Den Ausführungen von Joachim Stamp, kann ich mich daher nur voll und ganz anschließen.“ Die AfD sei ein politischer Gegner, das beweise sie jede Woche aufs Neue durch ihre Initiativen und Vorstöße im Landtag von Nordrhein-Westfalen und allen anderen Parlamenten.

Scharfe Kritik übte auch der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP): „Christian Lindner hätte sich klar positionieren müssen – so, wie es die FDP in Nordrhein-Westfalen getan hat“, sagte auch der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP). Er habe hingegen keine wirksame Schadensbegrenzung betrieben und im Vorfeld nicht alles unternommen, um seinen Parteikollegen in Thüringen an der Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten zu hindern. „Die Gefahr lag in der Luft“, so Baum. Insbesondere werfe er Lindner vor, dass er Rechtsextreme auf die gleiche Stufe stelle wie die Linken: „Die eigentliche Gefahr für unsere Demokratie, das bestätigen alle Analysen, ist aber der Rechtsextremismus“, sagte Baum. Nicht einmal in taktischer Hinsicht habe Lindner etwas gewonnen: „Er steht nun vor einer zerrissenen Partei“.

Die Äußerungen zeigen, wie sehr sich die FDP in NRW, die Lindner einst ganz auf sich zugeschnitten hatte, inzwischen von der Bundespartei emanzipiert hat. Insbesondere in Fragen der Migrationspolitik waren in den vergangenen Wochen immer wieder Differenzen zwischen NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) und Lindner erkennbar geworden. So etwa, als es um die Frage der Grenzschließungen ging. Stamp hatte sich auch in der Thüringen-Krise klar anders positioniert als Lindner, indem er bereits am selben Tag den Rücktritt des neuen FDP-Ministerpräsidenten gefordert hatte, der mit den Stimmen der AfD ins Amt gelangt war.

„Der angekündigte Rücktritt Kemmerichs war nun die allerletzte Chance, aber dennoch werden die Vorgänge in Thüringen dem Politikbetrieb, den Parteien und der Demokratie einen bleibenden Schaden zufügen“, sagte Integrationsstaatsekretärin Serap Güler (CDU) unserer Redaktion. Es gebe demokratische Spielregeln, die niemals gebrochen werden dürften. Kemmerich habe am Mittwoch eine einzigartige Gelegenheit verpasst, positiv in die Geschichte einzugehen. „Jetzt geht er in die Geschichte ein als Ministerpräsident mit der kürzesten Laufzeit.“ Dabei sei er offenbar nicht einmal aus eigener Überzeugung zurückgetreten, sondern nur auf Druck. Güler lobte die eindeutige Position der nordrhein-westfälischen FDP: „Ich bin froh, mit einer NRW-FDP zusammenzuarbeiten, die in ihren Überzeugungen und ihrer Haltung ganz klar ist.“

An der FDP-Basis in NRW hagelte es wegen Lindners zunächst unklarer Haltung ebenfalls Kritik. Beim Mönchengladbacher FDP-Chef Jörg Buer etwa landeten nach den Vorgängen in Thüringen viele entsetzte Reaktionen – aus der Partei, aber auch von Nicht-Mitgliedern. Der liberale Kreisverband positionierte sich umgehend sehr deutlich: „Sofortiger Rücktritt von Thomas Kemmerich und Neuwahlen jetzt! Nur mit Demokraten“, so der Slogan auf der Internetseite der Partei.

Wolfgang Lochner, FDP-Kreisvorsitzender in Viersen, sagte: „Die Wahl des FDP-Landtagsabgeordneten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen ist sowohl für die Demokratie als auch für unsere FDP ein Desaster!“ Deshalb stimme er mit der festen Überzeugung Stamps überein: „Es kann keinen liberalen Ministerpräsidenten geben, der von der AfD ins Amt gewählt wird.“

Bei der FDP in Remscheid hieß es: „Wir sind nach wie vor fassungslos und erschrocken, dass sich Thomas L. Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen hat wählen lassen“, heißt es in einer Stellungnahme auf der Internetseite, die der Parteivorsitzende Torben Clever und der Sprecher der FDP-Ratsgruppe, Wolf Lüttinger, unterzeichnet haben. Viele FDP-Politiker an der Basis fürchten nun Nachteile für die Kommunalwahlen im September.

Entsprechend positiv fielen die Reaktionen über den angekündigten Rücktritt Kemmerichs aus. Bernd Reuther, FDP-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Wesel, bezeichnete dies als folgerichtig: „Diese Entwicklung begrüße ich sehr“, sagte Reuther.

Erste Parteimitglieder veröffentlichten Fotos in den sozialen Medien, die dokumentieren, wie sie sich von ihrer Parteizugehörigkeit distanzieren. Der frühere WDR-Journalist Horst Kläuser etwa stellte ein Twitter-Video ins Netz, das zeigt, wie er seinen FDP-Mitgliedsausweis zerschneidet.