Thomas Kutschaty von der NRW-SPD räumt Fehler ein

Düsseldorf SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty räumt ein, im Umgang mit den Bürgern habe seine Partei nicht immer alles richtig gemacht. Andererseits müsse das neue Team an der Spitze der Partei in NRW aber ein Jahr Zeit zur Bewährung bekommen.

Die SPD sei in einem Dilemma, da sie sowohl an SPD und Grüne Wähler verliere als auch - vor allem in sozialen Brennpunkten des Ruhrgebiets - an die AfD. Zwar habe die SPD unter ihren Funktionären viele, denen es gut gehe - „mit Universitätsabschluss, die typischen Studienräte“. Die seien sozial allerdings ein Stück weit von der traditionellen SPD-Wählerschaft entfernt. „Die SPD kann aber nicht leben ohne die Stimmen der normalen Arbeitnehmer.“