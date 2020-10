Parteitag am 14. November : SPD-Landtagsfraktionschef Kutschaty kandidiert für Landesvorsitz

Parteitag am 14. November

Thomas Kutschaty spricht im NRW-Landtag in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Der SPD in Nordrhein-Westfalen droht nach dem schlechten Abschneiden bei den Kommunalwahlen ein Machtkampf. Der einflussreiche Thomas Kutschaty drängt an die Parteispitze.

Der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, will neuer Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD werden. Kutschaty werde am 14. November beim Landesparteitag für den SPD-Parteivorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Parteikreisen.