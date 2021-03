Weg aus der Pandemie : Corona-Schnelltests für Schüler rücken näher

ARCHIV - 13.05.2019, Baden-Württemberg, Remshalden: Eine Lehrerin schreibt in einer Grundschule Wörter mit «Sp» am Anfang an eine Tafel. Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an Kitas sollen von Mittwoch an gegen Corona geimpft werden können. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sebastian Gollnow