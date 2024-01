Sicherheitslage in NRW Der islamistische Terror ist längst im Land

Der Silvesterabend und die Tage zuvor mit den bekanntgewordenen mutmaßlichen Anschlagsplänen auf den Kölner Dom haben schonungslos gezeigt, wie groß die islamistische Terrorgefahr ist. Eine Gefahr, die in den vergangenen Jahren durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine etwas in den Hintergrund geraten, vielleicht auch verdrängt worden war. Weg war sie allerdings nie. Das zeigen allein schon die 18 sehr konkreten islamistischen Anschlagspläne, die Sicherheitsbehörden in Deutschland seit dem Jahr 2010 verhindern konnten, die Hälfte davon in NRW. Hinzu kommt der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz und zahlreiche kleinere Attentate durch tödliche Messerangriffe.